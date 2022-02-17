Общество

В торговом центре Fjord Plaza проверили систему противопожарной защиты

Очередная проверка систем противопожарной безопасности прошла в торгово-досуговом центре Fjord Plaza сегодня, 17 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТЦ.

Так, все системы отработали в штатном режиме и не вызвали нареканий. Оказалось, что такие проверки проходят ежеквартально и имеют большое значение для обеспечения безопасности посетителей торгового центра.

Администрация Fjord Plaza тесно работает с МЧС и ежедневно оповещает гостей торгового центра о правилах соблюдения требований пожарной безопасности, а также о необходимых действиях в случае возникновения пожара. Как отметили в администрации ТЦ, обеспечение безопасности и комфорта посетителей - одна из приоритетных задач в работе торгово-досугового комплекса.