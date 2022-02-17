Общество

Когда можно начинать физнагрузки после COVID-19, рассказала псковский врач

Главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко, отвечая на вопрос подписчика в Instagram, дала рекомендации, когда можно начинать физические нагрузки после перенесенного COVID-19.

Подписчик спросил врача, когда можно начинать физические нагрузки в виде утренней пробежки после перенесенного COVID-19.

«Чем раньше, тем лучше. Период восстановления будет гораздо эффективнее и быстрее», - ответила Анастасия Повторейко.

Ранее она также рекомендовала принимать витамин D для восстановления после коронавируса. «По показаниям возможно назначение курса "Бронхо-мунала"», - добавила она.