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Общество

Когда можно начинать физнагрузки после COVID-19, рассказала псковский врач

18.02.2022 11:13|ПсковКомментариев: 0

Главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко, отвечая на вопрос подписчика в Instagram, дала рекомендации, когда можно начинать физические нагрузки после перенесенного COVID-19.

Подписчик спросил врача, когда можно начинать физические нагрузки в виде утренней пробежки после перенесенного COVID-19.

«Чем раньше, тем лучше. Период восстановления будет гораздо эффективнее и быстрее», - ответила Анастасия Повторейко.

Ранее она также рекомендовала принимать витамин D для восстановления после коронавируса. «По показаниям возможно назначение курса "Бронхо-мунала"», - добавила она.

Теги: #бег #коронавирус #физкультура
Источник: Псковская Лента Новостей
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