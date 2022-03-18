Общество

Николай Козловский назвал присоединение Крыма исторической справедливостью

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил горожан с годовщиной присоединения Крыма к России. Запись об этом он разместил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие великолучане, примите самые искренние и сердечные поздравления с днем воссоединения Крыма с Россией! Восемь лет назад, в 2014 году, произошло историческое воссоединение Крыма с Россией», - написал Николай Козловский.

Он напомнил, что жители Крымского полуострова и города Севастополя в ходе общенародного референдума проголосовали за вхождение в состав РФ. «Наша страна единодушно поддержала решение крымчан и севастопольцев о возвращении в родную гавань. Тогда свершилась историческая справедливость – люди с общими жизненными ценностями, культурой, языком, историей вновь стали единым народом, одной страной. Это событие имело большое значение не только для России, но и для всего мирового сообщества. Тогда мы показали всему миру силу единения, дружбы, сплоченности, силу русского духа, могущество и величие нашей страны», - отметил глава Великих Лук.

Он также пожелал, чтобы это событие вдохновляло на новые свершения во имя России и помогало преодолевать трудности.