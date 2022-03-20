Общество

В Пскове Telegram обогнал WhatsApp

В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России, в том числе в Псковской области, обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, за первые две недели марта доля Telegram в Псковской области в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 60% до 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp в псковском регионе сократилась с 36% до 21%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась: с 4% до 3%.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.

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