Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась почти на 30%

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области с 21 по 27 марта снизилась, по сравнению с предшествующей неделей, на 28,9% (на 458 случаев). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за 12-ю календарную неделю зарегистрировано 1127 случаев. По клинической форме среди них ОРВИ – 1053 случая, в форме внебольничной пневмонии – 66 случаев. Также специалисты выявили 8 случаев бессимптомного течения инфекции.

По возрастной структуре наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе в возрасте 65 лет и старше – 31,5% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю (355 случаев).

Далее:

- 50-64 года – 28,7% (323 случая);

- 30-49 лет — 22% (248 случаев);

- дети до 17 лет — 11% (124 случая);

- 18-29 лет -6,8% (77 случаев).

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В 15 муниципальных образованиях заболеваемость наблюдается выше среднеобластного уровня: Дедовичский, Красногородский, Бежаницкий Стругокрасненский, Порховский, Себежский, Новоржевский, Палкинский, Опочецкий, Невельский, Островский, Печорский, Гдовский, Плюсский, Пустошкинский районы.

В Пскове за неделю зарегистрировано 324 случаев, заболеваемость составила 154,7 на 100 тысяч населения.