Общество

Статистику по укусам клещей за 15 лет представил псковский Роспотребнадзор

Наиболее часто псковичи обращались в медучреждения с жалобами на укусы клещей в 2012 году. Об этом в эфире радио «ПЛН.FM» сообщил начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Он отметил, что, исходя из данных за последние 15 лет, наиболее неблагополучная ситуация с клещами в регионе складывалась с 2009 по 2012 год. «В 2012 году у нас было максимальное за этот период число укушенных - 9 174. И за этот год было зарегистрировано 32 случая клещевого энцефалита и 121 случай клещевого боррелиоза», - отметил Александр Нестерук.

При этом он подчеркнул, что прошлый год стал наиболее благополучным за последние 15 лет. Количество обращений за помощью после укусов составило 2 343. В 2020 году - 2930 случаев.

«Я не сказал бы, что обращаемость растет. Сегодня мы получили данные анализа из федеральной службы - по нашей области есть тренд на снижение, и достаточно большой, на 20%», - заключил главный санитарный врач.