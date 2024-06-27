Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
достижения фермеров
Господин Рейтингомер
залог хорошего урожая
лавандовая ночь
шоу каскадеров
оксана филиппова интервью
обзор
очаги культуры
кадры решают всё
где в Пскове получить права
Кабельный потенциал
вкусное Пушкиногорье
карта отдыха и туризма
вакансий хоть отбавляй
ковать кадры пока горячо
экзотика агротуризм
 
 
 
ещё Общество 27.06.2024 09:550 Весь Северо-Запад России окажется во власти 30-градусной жары 28.06.2024 17:400 Псковский омбудсмен встретился с делегацией международной неправительственной организацией «Спасём детей» 28.06.2024 17:350 Александр Козловский обсудил перспективы развития космической отрасли с руководителем «Роскосмоса» 28.06.2024 17:160 Псковский губернатор договорился об укреплении сотрудничества с рядом белорусских регионов 28.06.2024 17:110 Кастинг для желающих принять участие в новом сезоне «Битвы талантов» стартовал в Пскове 28.06.2024 16:580 Александр Козловский рассказал космонавтам МКС о государственных мерах поддержки
 
 
 
Самое популярное 21.06.2024 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 25.06.2024 14:049 Новый мост планируют построить в Пскове 27.06.2024 16:397 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 24.06.2024 11:500 Полицейские сбили пешехода на «зебре» в Пскове 24.06.2024 10:461 Двух детей сбила в Пскове водитель Suzuki
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вакансий хоть отбавляй

28.06.2024 16:19|ПсковКомментариев: 0

28 июня во всех регионах страны состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая проводится второй год подряд при поддержке национального проекта «Демография». В Псковской области офлайн мероприятия, призванные упростить соискателям поиск работы, а компаниям - подбор персонала, состоялись в двух городах - в областном центре и в Великих Луках. Были представлены почти 6 тысяч вакансий в разных сферах от более 130 работодателей.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие кадры наиболее востребованы в южной столице региона, как там обстоят дела с безработицей, и какие возможности трудоустройства и обучения есть у местных школьников и выпускников.

 

Есть, из чего выбрать

Великие Луки - индустриальная столица Псковской области, в связи с чем наибольшее количество вакансий на ярмарке касались электротехнической и кабельной промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и ряда других развитых на юге региона отраслей. Предприятия презентовали список вакантных мест, рассказывали соискателям об условиях трудоустройства. Особое внимание уделялось возможности работать на современных производствах, где обеспечены максимально комфортные условия для сотрудников.

«Наши предприятия постоянно модернизируются, не стоят на месте. Ежегодно мы видим большой прирост объема отгруженных товаров, рост средней заработной платы по городу и ряда других экономических показателей. Всё это свидетельствует о том, что производства развиваются, создаются новые высокопроизводительные рабочие места», - рассказал заместитель главы администрации города Сергей Бурачёнок.

Он регулярно бывает на местных предприятиях и видит их преображение: как старые цеха превращаются в современные площадки, как много делается для комфортного пребывания там сотрудников. Замглавы администрации города отметил, что великолукские промышленники обеспечивают работникам достойный уровень оплаты труда и предоставляют все социальные гарантии.

При этом, констатировал он, в Великих Луках, как и по всей России, существует дефицит кадров. «Подобные ярмарки на территории Псковской области дают возможность работодателям найти своего сотрудника, на которого они могут положиться, а соискатели могут найти вакансию, которая придётся по душе», - подчеркнул замглавы города Великие Луки важность проводимого мероприятия.

Людям, пришедшим на федеральный этап ярмарки в Великих Луках с целью поиска работы, было, из чего выбрать. На одной площадке собрались порядка 40 предприятий региона, которые представили более 3,5 тысяч рабочих мест в сфере промышленности, обрабатывающего производства, медицины, связи и других отраслях. Соискателей ждут вакансии на любой вкус и цвет, уровень заработной платы на некоторых из них достигает 150 тысяч рублей (водитель автомобиля, электросварщик, токарь, врач, слесарь-сборщик).

В частности, сотрудников ищет ЗАО «ЗЭТО». В основном, компании требуются представители рабочих профессий - токари, слесари, фрезеровщики, электромонтёры, штамповщики, кровельщики, операторы и наладчики станков. Ждут здесь и высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее образование. «Сегодня подходило много потенциальных работников, а также студенты, которые интересовались, можно ли у нас на заводе пройти практику. Люди заполняют анкеты, потом мы с ними связываемся. Никому не отказываем, приглашаем на практику всех студентов, обучающихся по востребованным на заводе направлениям», - рассказала представитель предприятия. Она напомнила, что завод также заключает с выпускниками школ договоры целевого обучения по разным направлениям.

Волочильщиков, скрутчиков, бронировщиков и опрессовщиков ищет ООО «Кабельный завод «Магна». Туда также требуются сменные мастера, слесарь, токарь, главный аналитик. «Предлагаем официальное трудоустройство, высокую заработную плату. График составлен на основании опроса самих работников: 4 через 4 - два дня в день, два в ночь, четыре выходных. Предоставляем все социальные гарантии, подарки детям на праздники, выплаты по случаю рождения детей и бракосочетаний», - описала условия представитель компании.

Безработица отсутствует

В ярмарке приняли участие крупные и средние предприятия, которые объединяет одно - нехватка кадров. В настоящее время в Великих Луках компаний, которые ищут работников, гораздо больше количества соискателей, констатировала исполняющая обязанности начальника отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по городу Великие Луки Марина Брыкунова. Она отметила, что подобные ярмарки приносят результат. К примеру, в прошлом году по итогам регионального и федерального этапов ярмарки были трудоустроены 56 человек. Цифра, на первый взгляд, небольшая, но для города с крайне низким уровнем безработицы это весьма неплохо.

В настоящее время на учёте в центре занятости состоят всего 139 безработных жителя Великих Лук. В основном, это предпенсионеры, которым сложнее всего найти работу. Уровень безработицы по городу составляет 0,3%. Как следует из данных о представленных на ярмарке вакансиях, их число несоизмеримо с количеством соискателей.

«Сегодня у нас собрались компании самых разнообразных видов экономической деятельности - производство, образование, медицина, госслужба. Представлены самые разные направления. В прошлом году участвовали всего 26 работодателей, в текущем - уже 40, это говорит о востребованности подобных мероприятий и росте интереса к ним», - заметила Марина Брыкунова.

Она напомнила, что в ходе ярмарки соискатели могли узнать не только об открытых в регионе вакансиях, но и перспективах карьерного роста, уровне заработной платы, возможности дополнительного образования и существующих мерах поддержки. Для многих горожан гораздо удобнее встретиться с несколькими работодателями сразу и выбрать подходящий вариант, чем посещать разных работодателей в городе и области.

Представитель «ОЦЗН» по городу Великие Луки подчеркнула, что сфера занятости региона в данный момент проходит модернизацию, и ярмарки трудоустройства — это лишь часть президентского нацпроекта «Демография». Вскоре в Великих Луках появится флагманский кадровый центр, соответствующий современным требованиям «Работы России». «Подготовительные процедуры уже позади, сейчас ждём ремонта и переезда в новое здание центра занятости на набережной Лейтенанта Шмидта. Там всё будет по-новому, и работа будет выстроена совершенно иначе. Теперь мы еще в большей степени следуем стандарту «не человек для государства, а государство для человека», - поделилась планами Марина Брыкунова.

Она также напомнила, что служба занятости ведёт работу по переобучению граждан, в том числе в рамках нацпроекта и во взаимодействии с работодателями. «Очень востребованы рабочие специальности. Также интересуются парикмахерским делом, маникюром, есть спрос на переобучение методистов сферы образования, учителя повышают квалификацию. Мы, в свою очередь, принимаем все возможные меры, чтобы трудоустроить человека. Однако многое зависит от желания самих людей», - добавила Марина Брыкунова.

О том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, гостям ярмарки рассказывали представители центра занятости. На площадке присутствовали кадровые и карьерные консультанты, которые помогали участникам определиться с выбранной профессией и рассказывали о мерах поддержки, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Представители управления соцзащиты информировали о возможности заключениях социальных контрактов для тех, кто хочет открыть свое дело или обучиться.

Для подрастающего поколения

Кроме того, в рамках ярмарки состоялись тренинги, в том числе по составлению резюме, лотерея с розыгрышем призов от центра занятости населения, а также мастер-классы от образовательных учреждений. Последние подготовили не только развлекательно-познавательную часть, но и презентацию своих возможностей.

Выпускники школ, пришедшие на ярмарку, могли познакомиться с учебными заведениями среднего и высшего звена, с правилами подачи документов, выбрать подходящее направление и определиться с будущей профессией.

К примеру, в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии выпускники школ и техникумов могут получить высшее и среднее профессиональное образование, также открыт набор в магистратуру и аспирантуру. В списке специальностей СПО - информационные системы и программирование, электроснабжение, технология продуктов питания, техническое обслуживание, ветеринария, экономика и бухгалтерский учёт. Желающие получить высшее образование могут освоить таможенное дело, агроинженерию, зоотехнию, агрохимию, прикладную информатику и ряд других направлений.

Представители учебного заведения отметили, что академия пользуется спросом не только у великолучан, в ней обучаются студенты из Белоруссии, Казахстана и даже Туниса. Старшекурсники проходят практику у потенциальных работодателей, а выпускники работают на ведущих предприятиях города, региона и за его пределами.

Ждёт абитуриентов Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, которая ведёт приём на очную и заочную формы обучения, в том числе по программам магистратуры и аспирантуры. Сюда могут поступить выпускники школ и средних профессиональных учебных учреждений. В перечне направлений обучения — сервис, педагогическое образование, физическая культура, в том числе адаптивная, спорт и другие.

По словам представителя вуза, студенты уже после третьего курса могут найти подработку. Так, летом очень востребованы сотрудники в детских оздоровительных лагерях и санаториях, туда учащиеся трудоустраиваются в качестве работников физической культуры, инструкторов-спасателей. А по окончании обучения выпускники ВЛГАФК работают в спортивных и общеобразовательных школах, фитнес-центрах, тренажерных залах, реабилитационных центрах, структурах МЧС и охранных организациях.

Ежегодно в академию поступает порядка 200-250 человек, в этом году ожидается не меньшее количество желающих. «Приёмная кампания уже стартовала, мы ждем выпускников. Надеемся, что они успешно сдали ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления к нам», - добавила представитель академии.

Для тех, кто уже решил вопрос с поступлением, либо ещё учится в школах и колледжах, ярмарка тоже оказалась полезной. Подросткам здесь предлагали сезонную работу и места с постоянной занятостью, также ребята могли принять участие в профориентационных активностях.

«В рамках ярмарки мы всегда проводим беседы с работодателями по поводу трудоустройства несовершеннолетних, разговариваем про целевое обучение, повышение квалификации. Многие великолукские предприятия, в том числе муниципальные, активно с нами сотрудничают в части обеспечения подростков работой на летний период, в свободное от учёбы время», - рассказала представитель местного центра занятости. Она уточнила, что школьники и студенты обычно трудоустраиваются подсобными рабочими, к примеру, занимаются прополкой клумб или покосом травы.

Также у юных великолучан есть возможность попробовать себя в роли сотрудника call-центра — местный контактный центр «Аудиотеле» приглашает работников в возрасте от 14 до 50 лет. «Студенты, школьники, мамочки в декрете — ждём всех желающих. Опыт работы не требуется. Гарантируем официальное трудоустройство, карьерный рост, стабильную белую зарплату два раза в месяц. Оплата почасовая, предусмотрено премирование, оплачиваемое обучение», - озвучила условия представитель центра.

Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области посетили сотни человек. Вероятно, многие из них уже сейчас собирают необходимые документы и готовятся вскоре выйти на работу, которая будет приносить хороший доход и удовольствие. А для тех, кто по какой-то причине не смог лично пообщаться с работодателями, всегда доступна общероссийская база вакансий.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #вакансия #ярмарка #работа #демография
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы организацией дорожного движения в Пскове?
В опросе приняло участие 124 человека
28.06.2024, 17:400 Псковский омбудсмен встретился с делегацией международной неправительственной организацией «Спасём детей» 28.06.2024, 17:350 Александр Козловский обсудил перспективы развития космической отрасли с руководителем «Роскосмоса» 28.06.2024, 17:300 Встреча с актером Юрием Кузнецовым пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 28.06.2024, 17:210 «Квартирник»: Казачий ансамбль «Златница» о культуре, больших застольях и влиянии песни на воспитание. ВИДЕО
28.06.2024, 17:160 Псковский губернатор договорился об укреплении сотрудничества с рядом белорусских регионов 28.06.2024, 17:110 Кастинг для желающих принять участие в новом сезоне «Битвы талантов» стартовал в Пскове 28.06.2024, 17:000 Бесплатное занятие йогой проведут для посетителей фестиваля «Виноград» 28.06.2024, 16:580 Александр Козловский рассказал космонавтам МКС о государственных мерах поддержки
28.06.2024, 16:530 Псковский театр драмы опубликовал афишу спектаклей 119-го сезона 28.06.2024, 16:510 78 изоляторов заменили на одной из линий электропередачи в Псковской области 28.06.2024, 16:500 Мошенники вновь обманули жителей Псковской области и завладели их аккаунтами на «Госуслугах» 28.06.2024, 16:490 Установлены две опоры моста через реку Великую на Северном обходе Пскова
28.06.2024, 16:460 Машина ГИБДД упала на полицейского во время показательных выступлений в Подмосковье 28.06.2024, 16:420 Латвия через месяц отгородится от Белоруссии многокилометровым забором 28.06.2024, 16:420 Порядок размещения мусорных контейнеров упростили в России 28.06.2024, 16:370 Председатель СОЦПРОФ: Теперь пенсионерам нет нужды работать по серым схемам
28.06.2024, 16:340 Михаил Ведерников: Мы используем все возможности для развития отношений с Беларусью 28.06.2024, 16:290 Надежда Бабкина выступит в Пскове 30 июня 28.06.2024, 16:190 Вакансий хоть отбавляй 28.06.2024, 16:090 Офисы ВТБ в Псковской области будут работать по субботам
28.06.2024, 16:000 Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский» 28.06.2024, 15:543 Борис Елкин отложил свой отпуск из-за мусорного коллапса в Пскове 28.06.2024, 15:430 В Пскове с 1 июля изменится расписание движения нескольких городских автобусов 28.06.2024, 15:410 Псковские пограничники рекомендуют заранее планировать маршрут пересечения российско-белорусской границы
28.06.2024, 15:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 июня 28.06.2024, 15:270 Бесплатное обучающее занятие для детей по спортивному мечу проведут на фестивале «Хельга» в Выбутах 28.06.2024, 15:130 Инспектор ПДН оперативно нашла заблудившегося в лесу пенсионера в Великолукском районе 28.06.2024, 15:050 В Пскове на улице Яна Фабрициуса сбит пешеход. ФОТО
28.06.2024, 14:520 «Хайпожоры»: ИИ-трансформация и дискуссия о погибшем журналисте как маркер пропасти. ВИДЕО 28.06.2024, 14:390 Вода в Балтийском море в выходные будет теплее, чем в Черном - Вильфанд 28.06.2024, 14:330 Более 90 выпускников из Великих Лук получили золотые медали 28.06.2024, 14:250 Директор «Нового квартала» о мусорном коллапсе: Кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему
28.06.2024, 14:200 Ревнивец предстанет перед судом за убийство знакомого в Пушкиногорском районе 28.06.2024, 14:110 Актриса Сигурни Уивер удостоена почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 28.06.2024, 14:101 Наталья Федорова: В Псковском районе есть сложности с вывозом мусора 28.06.2024, 13:571 Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ
28.06.2024, 13:440 На арт-экскурсию под сень Михайловских рощ приглашает туристов Пушкинский заповедник 28.06.2024, 13:321 «В какой двор ни глянь - горы зловонного мусора»: псковичи делятся в Сети фотографиями мусорного коллапса 28.06.2024, 13:231 Расширять молодёжное сотрудничество в рамках Союзного государства предложил Александр Котов 28.06.2024, 13:180 «Мы все активные»: какие проблемы псковских окраин помогает решить депутат гордумы
28.06.2024, 13:090 Андрей Тарасов о мусорном коллапсе в Пскове: Мы просто в шоке 28.06.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с казачьим ансамблем «Златница» 28.06.2024, 12:540 Псковичи встретились с Борисом Елкиным и Иваном Белугиным в рамках проекта по популяризации госслужбы 28.06.2024, 12:350 Перспективы развития инновационной медицины обсудил Игорь Дитрих с коллегами на форуме в Беларуси
28.06.2024, 12:296 Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж 28.06.2024, 12:240 Директор управляющей компании о невывозе мусора в Пскове: Это уже экологическая катастрофа 28.06.2024, 12:190 «Сорвался отпуск»: псковичка возмутилась отменой авиарейса Псков – Калининград 28.06.2024, 12:140 «На пятой передаче»: Плюсы и минусы установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе Дамбы
28.06.2024, 12:091 Бизнес-форум «Опоры России» о новых ориентирах с Запада на Восток и Юг проходит в Пскове 28.06.2024, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: ИИ-трансформация и дискуссия о погибшем журналисте как маркер пропасти 28.06.2024, 11:510 Краски-шоу и пенная дискотека ждут псковичей на пляже в «Лукоморье» 30 июня 28.06.2024, 11:360 Концерт Дмитрия Певцова пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
28.06.2024, 11:210 «Квартирник»: Казачий ансамбль «Златница» о культуре, больших застольях и влиянии песни на воспитание 28.06.2024, 11:150 В Госдуме призвали усилить контроль за препаратами для абортов 28.06.2024, 11:111 В Пскове 30 июня закроют для транспорта Октябрьскую площадь на время фестиваля-марафона «Песни России» 28.06.2024, 11:050 Псковская молодежь предпочитает драмы, комедии и триллеры
28.06.2024, 11:000 Более 3,5 тысяч вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Великих Луках  28.06.2024, 10:440 «Хайпожоры»: ИИ-трансформация и дискуссия о погибшем журналисте как маркер пропасти 28.06.2024, 10:380 Строительная компания «Монолит» в городе Великие Луки приглашает на работу 28.06.2024, 10:290 Режим работы Приказной палаты в Пскове изменился 28 июня
28.06.2024, 10:120 «Зверьё моё»: История любви и службы в УФСИН 28.06.2024, 10:090 Управляющая компания «Новый квартал» приступила к благоустройству дома в Печорах 28.06.2024, 09:540 Почти 15 рулонов сена сгорели в островской деревне Елины 28.06.2024, 09:440 Псковский областной суд оставил обвиняемого в попытке диверсии под стражей
28.06.2024, 09:310 Юрист рассказал о новой схеме обмана при покупке жилья у пожилых людей 28.06.2024, 09:150 Крупнейшие банки создадут единый QR-код для оплаты 28.06.2024, 09:000 Пскович отделался штрафом за незаконное приобретение наркотиков 28.06.2024, 08:400 Аналитики подсчитали затраты на выпускной наряд в текущем году
28.06.2024, 08:181 В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом 28.06.2024, 08:000 В чем задача детского телевидения, рассказала специалист 28.06.2024, 07:400 Псковского таксиста наказали за кражу ноутбука и жесткого диска 28.06.2024, 07:190 Более тысячи учащихся выпустились из псковских школ в этом году
28.06.2024, 07:000 В России появится ГОСТ на шаурму 27.06.2024, 22:390 Сирена будет звучать на территории Гаражного переулка в Пскове 28 июня 27.06.2024, 22:040 Издательская продукция из «Михайловского» пользуется интересом гостей и участников Форума регионов 27.06.2024, 22:000 Неочевидную причину депрессии раскрыла специалист
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru