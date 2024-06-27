Общество

Вакансий хоть отбавляй

28 июня во всех регионах страны состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая проводится второй год подряд при поддержке национального проекта «Демография». В Псковской области офлайн мероприятия, призванные упростить соискателям поиск работы, а компаниям - подбор персонала, состоялись в двух городах - в областном центре и в Великих Луках. Были представлены почти 6 тысяч вакансий в разных сферах от более 130 работодателей.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие кадры наиболее востребованы в южной столице региона, как там обстоят дела с безработицей, и какие возможности трудоустройства и обучения есть у местных школьников и выпускников.

Есть, из чего выбрать

Великие Луки - индустриальная столица Псковской области, в связи с чем наибольшее количество вакансий на ярмарке касались электротехнической и кабельной промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и ряда других развитых на юге региона отраслей. Предприятия презентовали список вакантных мест, рассказывали соискателям об условиях трудоустройства. Особое внимание уделялось возможности работать на современных производствах, где обеспечены максимально комфортные условия для сотрудников.

«Наши предприятия постоянно модернизируются, не стоят на месте. Ежегодно мы видим большой прирост объема отгруженных товаров, рост средней заработной платы по городу и ряда других экономических показателей. Всё это свидетельствует о том, что производства развиваются, создаются новые высокопроизводительные рабочие места», - рассказал заместитель главы администрации города Сергей Бурачёнок.

Он регулярно бывает на местных предприятиях и видит их преображение: как старые цеха превращаются в современные площадки, как много делается для комфортного пребывания там сотрудников. Замглавы администрации города отметил, что великолукские промышленники обеспечивают работникам достойный уровень оплаты труда и предоставляют все социальные гарантии.

При этом, констатировал он, в Великих Луках, как и по всей России, существует дефицит кадров. «Подобные ярмарки на территории Псковской области дают возможность работодателям найти своего сотрудника, на которого они могут положиться, а соискатели могут найти вакансию, которая придётся по душе», - подчеркнул замглавы города Великие Луки важность проводимого мероприятия.

Людям, пришедшим на федеральный этап ярмарки в Великих Луках с целью поиска работы, было, из чего выбрать. На одной площадке собрались порядка 40 предприятий региона, которые представили более 3,5 тысяч рабочих мест в сфере промышленности, обрабатывающего производства, медицины, связи и других отраслях. Соискателей ждут вакансии на любой вкус и цвет, уровень заработной платы на некоторых из них достигает 150 тысяч рублей (водитель автомобиля, электросварщик, токарь, врач, слесарь-сборщик).

В частности, сотрудников ищет ЗАО «ЗЭТО». В основном, компании требуются представители рабочих профессий - токари, слесари, фрезеровщики, электромонтёры, штамповщики, кровельщики, операторы и наладчики станков. Ждут здесь и высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее образование. «Сегодня подходило много потенциальных работников, а также студенты, которые интересовались, можно ли у нас на заводе пройти практику. Люди заполняют анкеты, потом мы с ними связываемся. Никому не отказываем, приглашаем на практику всех студентов, обучающихся по востребованным на заводе направлениям», - рассказала представитель предприятия. Она напомнила, что завод также заключает с выпускниками школ договоры целевого обучения по разным направлениям.

Волочильщиков, скрутчиков, бронировщиков и опрессовщиков ищет ООО «Кабельный завод «Магна». Туда также требуются сменные мастера, слесарь, токарь, главный аналитик. «Предлагаем официальное трудоустройство, высокую заработную плату. График составлен на основании опроса самих работников: 4 через 4 - два дня в день, два в ночь, четыре выходных. Предоставляем все социальные гарантии, подарки детям на праздники, выплаты по случаю рождения детей и бракосочетаний», - описала условия представитель компании.

Безработица отсутствует

В ярмарке приняли участие крупные и средние предприятия, которые объединяет одно - нехватка кадров. В настоящее время в Великих Луках компаний, которые ищут работников, гораздо больше количества соискателей, констатировала исполняющая обязанности начальника отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по городу Великие Луки Марина Брыкунова. Она отметила, что подобные ярмарки приносят результат. К примеру, в прошлом году по итогам регионального и федерального этапов ярмарки были трудоустроены 56 человек. Цифра, на первый взгляд, небольшая, но для города с крайне низким уровнем безработицы это весьма неплохо.

В настоящее время на учёте в центре занятости состоят всего 139 безработных жителя Великих Лук. В основном, это предпенсионеры, которым сложнее всего найти работу. Уровень безработицы по городу составляет 0,3%. Как следует из данных о представленных на ярмарке вакансиях, их число несоизмеримо с количеством соискателей.

«Сегодня у нас собрались компании самых разнообразных видов экономической деятельности - производство, образование, медицина, госслужба. Представлены самые разные направления. В прошлом году участвовали всего 26 работодателей, в текущем - уже 40, это говорит о востребованности подобных мероприятий и росте интереса к ним», - заметила Марина Брыкунова.

Она напомнила, что в ходе ярмарки соискатели могли узнать не только об открытых в регионе вакансиях, но и перспективах карьерного роста, уровне заработной платы, возможности дополнительного образования и существующих мерах поддержки. Для многих горожан гораздо удобнее встретиться с несколькими работодателями сразу и выбрать подходящий вариант, чем посещать разных работодателей в городе и области.

Представитель «ОЦЗН» по городу Великие Луки подчеркнула, что сфера занятости региона в данный момент проходит модернизацию, и ярмарки трудоустройства — это лишь часть президентского нацпроекта «Демография». Вскоре в Великих Луках появится флагманский кадровый центр, соответствующий современным требованиям «Работы России». «Подготовительные процедуры уже позади, сейчас ждём ремонта и переезда в новое здание центра занятости на набережной Лейтенанта Шмидта. Там всё будет по-новому, и работа будет выстроена совершенно иначе. Теперь мы еще в большей степени следуем стандарту «не человек для государства, а государство для человека», - поделилась планами Марина Брыкунова.

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Она также напомнила, что служба занятости ведёт работу по переобучению граждан, в том числе в рамках нацпроекта и во взаимодействии с работодателями. «Очень востребованы рабочие специальности. Также интересуются парикмахерским делом, маникюром, есть спрос на переобучение методистов сферы образования, учителя повышают квалификацию. Мы, в свою очередь, принимаем все возможные меры, чтобы трудоустроить человека. Однако многое зависит от желания самих людей», - добавила Марина Брыкунова.

О том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, гостям ярмарки рассказывали представители центра занятости. На площадке присутствовали кадровые и карьерные консультанты, которые помогали участникам определиться с выбранной профессией и рассказывали о мерах поддержки, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Представители управления соцзащиты информировали о возможности заключениях социальных контрактов для тех, кто хочет открыть свое дело или обучиться.

Для подрастающего поколения

Кроме того, в рамках ярмарки состоялись тренинги, в том числе по составлению резюме, лотерея с розыгрышем призов от центра занятости населения, а также мастер-классы от образовательных учреждений. Последние подготовили не только развлекательно-познавательную часть, но и презентацию своих возможностей.

Выпускники школ, пришедшие на ярмарку, могли познакомиться с учебными заведениями среднего и высшего звена, с правилами подачи документов, выбрать подходящее направление и определиться с будущей профессией.

К примеру, в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии выпускники школ и техникумов могут получить высшее и среднее профессиональное образование, также открыт набор в магистратуру и аспирантуру. В списке специальностей СПО - информационные системы и программирование, электроснабжение, технология продуктов питания, техническое обслуживание, ветеринария, экономика и бухгалтерский учёт. Желающие получить высшее образование могут освоить таможенное дело, агроинженерию, зоотехнию, агрохимию, прикладную информатику и ряд других направлений.

Представители учебного заведения отметили, что академия пользуется спросом не только у великолучан, в ней обучаются студенты из Белоруссии, Казахстана и даже Туниса. Старшекурсники проходят практику у потенциальных работодателей, а выпускники работают на ведущих предприятиях города, региона и за его пределами.

Ждёт абитуриентов Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, которая ведёт приём на очную и заочную формы обучения, в том числе по программам магистратуры и аспирантуры. Сюда могут поступить выпускники школ и средних профессиональных учебных учреждений. В перечне направлений обучения — сервис, педагогическое образование, физическая культура, в том числе адаптивная, спорт и другие.

По словам представителя вуза, студенты уже после третьего курса могут найти подработку. Так, летом очень востребованы сотрудники в детских оздоровительных лагерях и санаториях, туда учащиеся трудоустраиваются в качестве работников физической культуры, инструкторов-спасателей. А по окончании обучения выпускники ВЛГАФК работают в спортивных и общеобразовательных школах, фитнес-центрах, тренажерных залах, реабилитационных центрах, структурах МЧС и охранных организациях.

Ежегодно в академию поступает порядка 200-250 человек, в этом году ожидается не меньшее количество желающих. «Приёмная кампания уже стартовала, мы ждем выпускников. Надеемся, что они успешно сдали ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления к нам», - добавила представитель академии.

Для тех, кто уже решил вопрос с поступлением, либо ещё учится в школах и колледжах, ярмарка тоже оказалась полезной. Подросткам здесь предлагали сезонную работу и места с постоянной занятостью, также ребята могли принять участие в профориентационных активностях.

«В рамках ярмарки мы всегда проводим беседы с работодателями по поводу трудоустройства несовершеннолетних, разговариваем про целевое обучение, повышение квалификации. Многие великолукские предприятия, в том числе муниципальные, активно с нами сотрудничают в части обеспечения подростков работой на летний период, в свободное от учёбы время», - рассказала представитель местного центра занятости. Она уточнила, что школьники и студенты обычно трудоустраиваются подсобными рабочими, к примеру, занимаются прополкой клумб или покосом травы.

Также у юных великолучан есть возможность попробовать себя в роли сотрудника call-центра — местный контактный центр «Аудиотеле» приглашает работников в возрасте от 14 до 50 лет. «Студенты, школьники, мамочки в декрете — ждём всех желающих. Опыт работы не требуется. Гарантируем официальное трудоустройство, карьерный рост, стабильную белую зарплату два раза в месяц. Оплата почасовая, предусмотрено премирование, оплачиваемое обучение», - озвучила условия представитель центра.

Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области посетили сотни человек. Вероятно, многие из них уже сейчас собирают необходимые документы и готовятся вскоре выйти на работу, которая будет приносить хороший доход и удовольствие. А для тех, кто по какой-то причине не смог лично пообщаться с работодателями, всегда доступна общероссийская база вакансий.

Ульяна Лаблюк