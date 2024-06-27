Общество

Псковские пограничники рекомендуют заранее планировать маршрут пересечения российско-белорусской границы

Гражданам рекомендовали заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути следования через российско-белорусскую границу в контрольных пунктах, расположенных в районах деревень Долосцы (Юховичи) и Байдаково (Кострово) Себежского района в целях сокращения времени ожидания при пересечении границы гражданами России и Белоруссии, а также исключения скопления лиц и транспортных средств в стационарном контрольном пункте в районе деревни Лобок Невельского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Грузоперевозчики из числа граждан России и Белоруссии также могут пересекать российско-белорусскую границу в стационарных контрольных пунктах в деревнях Долосцы (Юховичи) и Лобок (Езерище).

В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации с января 2024 года гражданам стран-участниц Содружества Независимых Государств, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Турецкой Республики и Монголии, являющимися водителями большегрузных транспортных средств и осуществляющими международные перевозки грузов, разрешено пересечение российско-белорусской границы в стационарном контрольном пункте в районе деревни Лобок Невельского муниципального округа.