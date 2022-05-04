Общество

Посвященный советским воинам памятник установили в Невельском районе

Торжественное открытие памятного знака в деревне Бегуново Псковской области, где проходит акция «Вахта памяти», состоялось сегодня, 4 мая. Как сообщает газета «Невельский вестник», его установили в память о погибших советских воинах в июле 1941 года.

Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

Инициаторами идеи знака были пермяки, но члены объединенного отряда доработали проект до логического конца. Изготовили и установили знак работники завода металлоконструкций ООО «Псковтэрм».

«На памятнике изображен силуэт солдата, приподнявшего кольцо, символизирующее немецкое окружение, летящие журавли – это образ его товарищей, вырывающихся из этого кольца», - говорится в сообщении.

Как прокомментировал руководитель поискового объединения «Псковский рубеж» Кирилл Шляц, в перспективе планируется сделать подсветку и провести работы по благоустройству.