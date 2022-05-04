Общество

Доски для восстановления школ и детсадов отправят в Донбасс из Псковской области

Более 20 тонн пиломатериалов для восстановления домов, детских садов и школ направят в Донецкую и Луганскую Народные Республики из Псковской области в качестве гуманитарной помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"»

«Наша организация решила оказать гуманитарную помощь жителям Донбасса в виде пиломатериалов. Более 30 кубов доски предназначены для восстановления разрушенных домов, социально-значимых объектов», - рассказал директор ООО «МХЛ Печорский» Григорий Авхутский.

По словам руководителя исполкома ОНФ в Псковской области Виктора Остренко, сегодня в Псковской области готовились к отправке вагона, который станет частью «Поезда помощи Донбассу», проекта, организованного РЖД России и ОНФ.

«На Донбассе за последние 8 лет народное хозяйство пришло в плачевное состояние, требуются строительные материалы. Помимо этого, собрана гуманитарная помощь первой необходимости, которая сегодня нужна людям. Донбасс - мы вместе!» - сказал он.

Поезд помощи для жителей Донбасса будет состоять из вагонов от шестидесяти регионов России.