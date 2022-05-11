Общество

Более 40% педагогов убеждены, что блокировка соцсетей не повлияла на результаты образовательного процесса

По мнению 30% преподавателей, уход из России ряда соцсетей сказался на учебе школьников скорее положительно. Это следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие 500 учителей, работающих в школах, и 1000 родителей, чьи дети-школьники пользуются соцсетями.

«Стало меньше "инфошума"», — комментируют педагоги.

Еще 41% опрошенных убежден, что это никак не повлияло на результаты образовательного процесса: «Дети с развитым самоконтролем и мотивацией учатся и с соцсетями, и без них». Каждый одиннадцатый учитель (9%) отметил, что исчезновение из информационного пространства соцсетей скорее отрицательно сказалось на учебе школьников. Респонденты напоминают: при всей неоднозначности, новые медиа — это еще и полезный контент, к примеру, образовательные марафоны и просветительская работа известных ученых и преподавателей.

Положительное влияние ухода соцсетей на учебу своих детей отмечают 30% родителей. По наблюдениям 54% родителей, каких-либо изменений не произошло. Еще 6% респондентов сообщили, что уход соцсетей сказался на учебе их детей негативно.

При этом и в положительном, и в отрицательном влиянии исчезновения некоторых новых медиа на учебу детей чаще убеждены отцы, тогда как среди матерей больше тех, кто не заметил серьезных изменений.