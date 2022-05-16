Общество

Роспотребнадзор назвал требования к проведению итоговых экзаменов и ЕГЭ

Роспотребнадзор назвал новые правила проведения итоговых экзаменов и единого государственного экзамена. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Так, требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета отменено. Также не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра.

Однако ряд противоэпидемических мер для школьников и преподавателей сохранили: члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, ученики приходят на экзамены по определенному расписанию, чтобы минимизировать контакты.

Кроме того, классы по-прежнему обязаны проветривать и дезинфицировать.

Не допускается проведение более одного экзамена в день. В случае ЕГЭ по предметам, которые выбирает ученик, экзамены могут проводиться через день.