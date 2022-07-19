Общество

На развитие службы 112 в российских регионах выделят 700 миллионов рублей

Правительство расширило возможности регионов по использованию федерального финансирования, выделенного на развитие единой информационно-справочной службы 122. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

Фото: Правительство России / Телеграм

Всего в 2022 году на развитие службы 112 в регионах будет выделено 700 млн рублей.

Субъекты смогут тратить не 37,5, а до 66,3% полученных средств на закупку ПО, необходимого для работы службы.

С 39,3 до 65,2% увеличена предельная величина расходов на приобретение серверного и коммутационного оборудования, а также на организацию рабочих мест для операторов.

С 8,1 до 26,8% увеличен лимит на оплату труда подрядчика, занимающегося созданием сервиса в конкретном регионе.

Власти субъектов могут самостоятельно выбирать необходимые объемы финансирования работ в рамках расширенных лимитов.