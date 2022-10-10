Общество

День рождения социальной сети «ВКонтакте» празднуют 10 октября

Российская социальная сеть «ВКонтакте» начала функционировать 10 октября 2006 года. С тех пор ежегодно в этот день пользователи соцсети отмечают День рождение «ВКонтакте», сообщает calend.online.

Данный ресурс по популярности в мире находится на шестом месте, в России он является лидером. Первым владельцем платформы был Павел Дуров, у которого день рождения тоже 10 октября. В начале лета была запущена пробная версия проекта. В сентябре, после доработок, когда проект был почти готов, началось его тестирование. 1 октября сайт получил регистрацию и доменное имя vkontakte.ru. Через 10 дней появились первые функции сервиса, и он начал свою жизнь на просторах Интернета.

Вначале VK планировался как платформа для общения между выпускниками и студентами СПбГУ, для других пользователей проект был закрытым. При регистрации требовалось приглашение и указание реальных имени и фамилии. Однако в конце ноября зарегистрироваться мог уже любой человек.

В сентябре 2009 года началось освоение международного рынка, для чего был приобретен новый домен – vk.com, облегчающий вход иностранцам. В настоящее время ресурс доступен на 90 языках.

По традиции, в этот день пользователи поздравляют своих друзей в соцсети и желают процветания любимому веб-сайту. Разработчики площадки к празднику обновляют интерфейс, улучшают функциональность сервисов и мобильных приложений, позволяющих осуществлять мгновенную связь, где бы пользователь не находился, разрабатывают новые программы, готовят виртуальные подарки.