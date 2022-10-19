Общество

Пскович получил выговор на работе и оспорил его с помощью профсоюза

Сотрудник медицинской организации в Псковской области получил выговор на работе и доказал его неправомерность с помощью профсоюза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

За оказанием юридической поддержки в Псковский облсовпроф обратился сотрудник одной из медицинских организаций региона. В текущем году работодатель по результатам проверок привлек его к дисциплинарной ответственности - ему объявили выговор.

В ходе проверки, которую провела инспекция труда Псковского облсовпрофа по заявлению сотрудника, было установлено, что привлечение к дисциплинарной ответственности было неправомерным, взыскание отменили.

По мнению сотрудника, факты, озвученные работодателем, являются клеветой и нанесли сотруднику вред. При участии главного правового инспектора Псковского облсовпрофа Натальи Лепаловской было составлено заявление, его направили в суд. Сумму морального вреда оценили в 150 000 рублей.