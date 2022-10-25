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Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу ленинградских законодателей о защите граждан от мошенничества при получении микрозаймов

26.10.2022 11:59|ПсковКомментариев: 0

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов поддержал законодательную инициативу коллег из Севастополя в внесении изменений в механизм предоставления субсидий из федерального бюджета. Об этом с заседания комитета, которое проходит 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Александр Братчиков указал на то, что в своем обращении в правительство РФ Законодательное Собрание города Севастополя просит внести изменения в механизм предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов, возникших при реализации региональных проектов по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Александр Братчиков пояснил, что инициатива коллег предлагает включить в перечень объектов не только само здание школы, но и вспомогательные объекты. «Например, если есть отдельная котельная. Такую инициативу мы поддержали», – сказал он.

Кроме того, комитет поддержал обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу об установлении мер, направленных на устранение случаев мошенничества при предоставлении физическим лицам микрозаймов без их личного присутствия.

«Инициатива здравая», – подчеркнул Александр Братчиков.

Старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев также попросил поддержать данную инициативу.

«Прошу поддержать. Проблема со злоупотреблением таких организаций актуальна», – добавил он.

Теги: #псковское областное собрание #мошенничество #образование #микрозаймы
Источник: Псковская Лента Новостей
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