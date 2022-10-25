Общество

Борис Елкин поделился планами по созданию новогодней атмосферы в Пскове

Как в Пскове в этом году будут создавать праздничную новогоднюю атмосферу, глава администрации города Борис Елкин рассказал в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Традиционно представления пройдут в Городском культурном центре, Доме офицеров и Планетарии. Многодетные, малоимущие семьи, семьи кадровых военных и мобилизованных получат на них бесплатные билеты. Плюсом каток зальем, как в прошлом году, в Финском парке. Не будет новых украшений, новых трат серьёзных, фейерверка и праздничных гуляний, но создание новогодней атмосферы будет», - отметил Борис Елкин.

Установят новогоднюю ель, как и прежде, она появится на Октябрьской площади. Предварительно приведут в порядок гирлянды и елочные игрушки. Город украсят имеющимися инсталляциями. «Думаем, как их скомпоновать, чтобы было красиво, стильно и отличалось от прошлого года», - отметил сити-менеджер. В целом жители города смогут ощутить новогоднее настроение, считает Борис Елкин.

Он добавил, что в этом году каток зальют только в Финском парке, а на стадионе «Машиностроитель» его не будет, потому что уже в этом году планируют начать работы по укладке нового поля, которое городу предоставил Российский футбольный союз.

В Финском парке также планируют поставить новый забор, который создаст единую плоскость для заливки и позволит улучшить качество льда. В планах обновить прокатные коньки и установить отапливаемую кабинку для переодевания.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния.