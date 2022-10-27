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Общество

Более 80 псковских школьников стали юнармейцами

30.10.2022 21:44|ПсковКомментариев: 1

Прием в Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении организации.

Фото здесь и далее: Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Псковской области 

Более 80 школьников стали ее полноправными членами. В ряды движение вступили учащиеся нескольких школ города, а также, Псковские кадеты и студенты колледжа ПсковГУ. В присутствии почетных гостей, учителей и родителей юные патриоты дали клятву юнармейца и исполнили гимн Юнармии. 

Церемония принятия прошла на плацу 140-го гвардейского артиллерийского дважды Краснознамённого полка.

С этим знаменательным событием ребят поздравили уполномоченный по провам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

«Хочу вам пожелать, чтобы слова этой клятвы у каждого из вас были в сердце и не только тогда, когда вы носите юнармейский значок, но и когда вы просто живете. Помогать слабым, защищать свою Родину, испытывать чувство товарищества друг к другу, взаимовыручку, взаимопомощь. Когда вы приходите в класс на урок, когда вы приходите на тренировку, когда вы просто гуляете во дворе - помните эти слова», – отметила она.

Председатель совета ветеранов 76-ой гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Юрий Соселов присоединился к поздравлениям.

«У вас еще до окончания школы есть несколько лет, чтобы вы определились со своей дальнейшей судьбой. Желаю вам успехов в учебе и всего вам самого доброго!» – добавил он.

После официальной части ребята побывали на выставке оружия и посмотрели фильм про артиллерийский полк.

Также прошло награждение юнармейца, студентки ПсковГУ Дарьи Тихоновой медалью «Юнармейская доблесть III степени». 

В Псковской области медаль «Юнармейская доблесть» получили более 30 юнармейцев.

Теги: #юнармия
Источник: Псковская Лента Новостей
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