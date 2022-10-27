Общество

Арктический антициклон накроет Северо-Запад России

Арктический антициклон накроет Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос»

Северо-Запад окажется в области арктического антициклона, поэтому облака будут рассеиваться, и лишь в первые дни недели местами возможны небольшие дожди вперемешку со снегом. Днём на севере региона −3…+2˚С, на юге – до +2…+7˚.

«Зима перешла в наступление в финале октября. Мощные снегопады прошли и в европейской части России и на Дальнем Востоке. Снежный коллапс случился в Приморском крае. На прошедшей неделе замело и регионы Поволжья. Первый снег выпал в Ульяновской, Самарской, Саратовской и Пензенской областях», - рассказали синоптики.

В то же время на Русской равнине отмечались туманы. В пятницу видимость ухудшалась на огромной территории от Чёрного моря до Балтики. Причина контрастной погоды на Русской равнине – столкновение арктических и атлантических воздушных масс. Сейчас потепление, начавшееся на западе региона, выходит на пик. Но уже с вечера воскресенья ветер в атмосфере развернулся на северные румбы, и в Европейскую Россию устремился студёный воздух из акватории Ледовитого океана, уточнили специалисты.