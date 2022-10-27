Общество

Большинство респондентов ПЛН выступают против полётов авиации над Псковом

Более 50% опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (52,43%) выступают против полётов авиации над Псковом. Это следует из опроса, в котором приняли участие 555 человек.

34,59% жителей региона считают, что если полёты военной авиации на городом необходимы, то «пусть летают». 7,39% опрошенных говорят о необходимости запрета, поскольку самолеты над городом вызывают дискомфорт. 3,42% респондентов думают, что нужно искать компромисс.

1,08% голосующих выбрали вариант «Во всем мире самолёты летают над городами, поэтому не вижу ничего страшного». Такой же процент проголосовал за вариант «Мне всё равно».

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?»