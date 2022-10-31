Общество

Информационные вывески продолжают приводить в порядок в Псковском районе

Мероприятия по приведению информационных вывесок, размещенных на фасадах зданий и торговых объектах, в соответствие с дизайн-кодом продолжают в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Дизайн-код – это правила размещения и оформления вывесок и информационных конструкций, внешнего вида фасадов зданий, торговых объектов, элементов благоустройства, навигации, информации.

Дизайн-код принят решением Собрания депутатов Псковского района 17 июня 2021 года. С этого времени все вновь размещаемые информационные конструкции на фасадах должны соответствовать требованиям данного документа. Ранее размещенные вывески должны быть приведены в соответствие с «кодом» после вступления в силу Правил благоустройства в течение шести месяцев.