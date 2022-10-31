Общество

Диетолог рассказала, какой продукт позволит прожить на 10 лет дольше

Регулярное потребление чеснока поможет человеку прожить на 10 лет дольше. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Нашу жизнь прежде всего сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов, которые попадают к нам. Чем больше их размножается в нашем организме, тем сложнее ему работать, тем больше изнашиваются органы», – объяснила эксперт изданию «Москва24».

Употребление чеснока будет способствовать уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике. Кроме того, улучшению пищеварения, подчеркнула специалист. По ее словам, здоровый кишечник – это залог долголетия.

«С кишечником связано наше здоровье. Он отвечает за то, как витамины и минеральные вещества будут усваиваться нашим организмом, какой у нас будет иммунитет», – отметила Анжелика Дюваль. Она также добавила, что чеснок убивает патогенную микрофлору в кишечнике, то есть он обеззараживает буквально весь организм человека.

В чесноке также содержится много молибдена и хрома. «Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета. Молибден нужен, чтобы регулировать обменные процессы, чтобы у нас ферменты хорошо вырабатывались. Это нужно для нашего пищеварения», – комментирует Анжелика Дюваль.

Чеснок необходимо употреблять в сыром виде, поскольку во время его приготовления большинство полезных веществ нейтрализуется. Достаточно съедать один зубчик в день. Можно добавлять его в салат или есть вприкуску с каким-либо блюдом, например с супом, говорит диетолог.

