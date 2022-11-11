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Псковичам назвали способы купить акции на бирже

Все больше людей интересуются инвестициями. Хотите узнать, где купить акции? Первым шагом является открытие брокерского счета. В настоящее время существует несколько компаний, которые предлагают данный вид услуг. Выберите тот, который обеспечит наилучшую стоимость по отношению к качеству обслуживания. Есть 4 основных способа купить акции. Вот как работает каждый из них.

Где купить акции?

Инвестиционные фонды

Инвестиционный фонд – это своего рода собрание нескольких инвесторов. Каждый участник приобретает одну или несколько акций фонда. Инвестируя в фонд, вы, по сути, увеличиваете его общий капитал, чтобы лицо, управляющее счетом, могло осуществлять инвестиции и формировать свой инвестиционный портфель. Когда инвестиции приносят прибыль, производится распределение между участниками фонда в соответствии с их долей участия в общей вложенной сумме.

Преимущество инвестиционных фондов в том, что брокерские и депозитарные расходы распределяются между участниками. Однако одним из основных недостатков является то, что вы не сможете выбрать активы для инвестирования, поскольку эта ответственность является исключительной обязанностью управляющего фондом.

Инвестиционные клубы

Инвестиционные клубы имеют определенное сходство с фондами, так как активы также делятся на акции. Разница в том, что в данном случае это небольшие компании частных лиц, которые хотят инвестировать в фондовую биржу.

Обычно он состоит из друзей и членов семьи, которые собирают денежную сумму и выбирают кого-то для управления ею. Деньги каждого из участников инвестируются в биржу и получают прибыль от приложения, согласно сумме, которую каждый из них вложил изначально.

Биржевые фонды (ETF)

Когда вы покупаете ETF, вы, по сути, сразу покупаете корзину акций. Это может быть отличной альтернативой для тех, кто хочет получать диверсифицированную прибыль на фондовом рынке.

Основным преимуществом этой модальности, помимо диверсификации, являются низкие затраты и большая прибыльность. Однако это может быть невыгодно, когда сумма инвестиций очень мала, учитывая, что сборы могут поставить под угрозу возврат ваших инвестиций. Но если вы только начинаете и боитесь покупать много акций, инвестирование в ETF может стать хорошим началом вашего пути в качестве инвестора на фондовом рынке.

Традиционный рынок

Наконец, последний и лучший способ купить акции — не более чем прямая покупка. В этом случае вы выбираете облигацию и несете все расходы, которые на нее ложатся. Таким образом, ваши инвестиции полностью находятся под вашим контролем и вашей инвестиционной стратегией.

Чтобы купить акции, выберете активы, доступные для покупки в вашей брокерской системе. Все транзакции осуществляются онлайн. Чтобы выгодно покупать акции, необходимо понимать, как работает среда, в которой торгуются эти активы.

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Источник: «Тинькофф Банк»