Общество

МТС проведёт бесплатные вебинары для псковских IT-специалистов и логистов

МТС продолжает бесплатные вебинары про отечественные IT-продукты и сервисы. Ближайшие онлайн-встречи заинтересуют IT-специалистов и представителей торговых и транспортных компаний Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и организации работы удаленных сотрудников, а также про контроль и управление разъездным персоналом и корпоративным автопарком. Участие в вебинарах бесплатное при условии предварительной регистрации.

23 ноября в 13.00 можно подключиться к вебинару «Как развернуть в компании самую популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий». Эксперты расскажут, как проводить онлайн-встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения, сократить время на администрирование, синхронизироваться с коллегами за пару секунд, обеспечить безопасность данных, интегрироваться с внешними сервисами. К участию в вебинаре приглашаются руководители IT-департаментов, технические директора, ответственные за информационную безопасность и цифровую трансформацию. Ссылка для регистрации.

30 ноября в 10.00 спикер Александр Коломенский расскажет про управление наёмными водителями и грузами в системе «Мобильные сотрудники». В частности, владельцы и управляющие корпоративных автопарков, руководители служб по работе разъездных сотрудников, флит-менеджеры, старшие механики и логисты узнают, как доставить груз без расходов на дополнительное оборудование, отслеживать перемещение ценного оборудования и других активов, контролировать перемещение сотрудников в условиях удалённой работы, своевременно ставить задачи по обслуживанию объектов инфраструктуры, сократить затраты времени и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25%. Ссылка для регистрации.