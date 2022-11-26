Общество

Game over: нужно ли запрещать пропагандирующие жестокость и ЛГБТ видеоигры?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему запрета видеоигр, пропагандирующих жестокость и ЛГБТ. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Не успела Госдума принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ, первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова разработала поправку, которая подразумевает запрет видеоигр, пропагандирующих жестокость и ЛГБТ.

Под запрет могут попасть игры, пропагандирующие насилие, жестокость или ЛГБТ, а также те, которые могут побудить несовершеннолетних к осуществлению противоправных действий, в том числе к оскорблению государственных символов.

За пропаганду таких игр предполагаются штрафы до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц, до 5 млн или приостановка деятельности до 90 суток для юрлиц.

Законодательная инициатива вызвала дискуссию в обществе. Родительская общественность, высказывается в поддержку законопроекта, а геймеры задают вопросы: какие именно игры могут попасть под запрет? Теоретически «пропаганду насилия и жестокости» можно обнаружить в любом шутере или ролевой игре, которые содержат боевые сцены и убийства. А в той же Sims, где насилия, вроде бы, нет, проскальзывает тема ЛГБТ.

В отношении видеоигр в России уже действует возрастная рейтинговая система, которая ограждает детей от того, что они не должны видеть. Однако контролировать это могут только родители, поэтому сегодня мы поинтересовались у комментаторов: поддерживают ли они запреты в отношении видеоигр? Кто и по каким критериям должен определять, есть ли пропаганда насилия или ЛГБТ в игре? Об этом в программе «Дневной дозор».

Полностью поддерживает инициативу председатель Псковской областной общественной организации «Дети – наше будущее» Светлана Петрова. Для нее удивительно, что видеоигры с заявленными тематиками вообще появились в открытом доступе. Она добавила: если родители всячески занимают своих детей полезной деятельностью, то опасность от негативного влияния игр им не грозит.

«Эту инициативу я поддерживаю. С самого начала не очень понимала, как родители, общественность и наша власть смотрят на то, что эти игры появились. Почему сразу на корню не пресекли? Поддерживаю, двумя руками "за". Детям, конечно, время надо будет забивать полезным, чтобы им не интересна была эта гадость. Такое мое мнение. Мои четверо детей, уже повзрослев, никогда к этому не прикасались. С ними взрослыми я разговаривала, выводила их на откровенный разговор. Они постоянно занимались спортом, им было совершенно некогда. Как мать, рекомендую и другим родителям вовлечь детей в то, что им интересно. Тогда не будет даже у самих детей желания лезть. Надо разъяснять детям, что за такие вещи бывает и ответственность, вплоть до уголовной. Работу надо проводить и правоохранительным органам, и комиссии по делам несовершеннолетних, и другим активным гражданам».

Бороться с тем, что приобрело популярность в обществе, всегда очень сложно, объясняет депутат Псковской городской Думы и доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. Важно не перешагнуть грань, когда запретный плод становится сладок, для этого понадобятся подготовленные эксперты. По ее мнению, в первую очередь родителям и образовательным учреждениям следует объяснять, что некоторые вещи не принесут ребенку пользы.

«Запрет видеоигр – это наивное дело. То, что уже существует и обрело популярность в обществе – запретить нельзя. Если мы говорим конкретно о видеоиграх, пропагандирующих – здесь очень сложно определить степень пропаганды или, наоборот, борьбу с теми явлениями. Одно дело – пропагандировать, другое дело – нужно уметь бороться с проявлениями жестокости, стремлением приучить к наркотикам и так далее. Возникает следующий вопрос. Каким же образом мы тогда будем обучать людей всему этому? Нужны определенные ресурсы. Мы прекрасно знаем, что для современной молодежи – это не лекции. Нельзя всё это объединять через запятую. Среди этого есть то, что действительно можно пропагандировать – это жестокость, наркомания. То, на что люди ведутся, исходя из активности пропаганды. А есть то, как показывает наука, на что пропаганда не влияет. Сексуальная ориентация, как показывают исследователи, не определяется пропагандой, и процент людей разной сексуальной ориентации примерно одинаков в разные исторические эпохи, а значит, пропаганда на него не работает. Запрет здесь сам по себе ничего не изменит. Вопрос – кто будет экспертом в этом плане? На мой взгляд, на сегодняшний день профессиональное сообщество: ни педагогическое, ни экспертное, ни журналистское не готово к тому, чтобы сделать это корректно. И не превратить, наоборот, пропагандирующие видеоигры в тот самый запретный плод, который может быть сладок. На мой взгляд – это задача на самом деле родителей, задача образовательных организаций и общества в широком смысле – надо научить детей понимать, что это не то, что им хорошо и полезно. Также позволяют решить эту проблему качественные видеоигры, пропагандирующие диаметрально противоположные ценности, которые на самом деле необходимы нашему обществу».

Против любой пропаганды в играх выступает партнер проекта «Арена виртуальной реальности Zaga-Game» Александр Дмитриев. Но, на его взгляд, шутеры, например, никуда не денутся, так как это достаточно популярный жанр видеоигр.

«Мы в принципе всегда против всего запрещенного, против любой пропаганды. Лично этим не занимаемся. И в играх этого не должно быть категорически. Я не совсем понимаю, как это касается именно насилия, потому что оно везде разное. Если насилие в шутерах, то от этого все равно никогда никуда не уйти. Это жанр игр, и он очень популярен. Кто будет это проверять? Наверное, для этого должен быть создан отдельный комитет, где сидели бы обученные люди, знающие, что они делают, и знающие свою задачу. Все сводится к тому, чтобы это не превратилось в то, что сказали "запретить" – "надо запретить", чтобы это было с ответственностью сделано».

Если общество показывает ребенку, какое поведение нормально, а какие отношения приемлемы, то он запоминает это и перенимает в свою жизнь, рассказала семейный психолог Руслана Скородумова. Поэтому лучше не давать детям знакомиться с теми темами, в отношении которых у них еще не сформировалась правильная реакция.

«Дети же берут из социума, что можно, а что нельзя, как это делать можно, как нельзя. Например, если я злюсь, то как это нормально проявить на людях. Мы, взрослые, им показываем, рассказываем. Он смотрит у нас, как мы это делаем и делают так же. У детей нет собственных идей по этому поводу, особенно у маленьких. Поэтому то, что общество разрешает, считает нормальным, выводит в мир: как быть хорошим, как быть плохим, то в детях мы это и видим. Стали запрещать, например, курить в общественных местах. Мы стали меньше этого видеть. Может быть, есть такие маленькие дети, которые вообще с этим практически нигде не сталкиваются. Вот где он возьмет, что можно курить и это нормально? Все, что социум разрешает, то как бы можно. Дети не будут этого видеть, у них не будет возможности с этим сталкиваться до того момента, пока не созреет мозг, пока ребенок не начнет сам анализировать, пока у него не установится некая система ценностей. Она установится – человек становится зрелым. Тогда, когда мы будем ему это показывать или вдруг увидит, столкнется, то он уже сможет сам это оценивать. У маленьких детей, да и у подростков тоже, пока ещё нет критических моментов, чтобы оценить: хорошо это или плохо. Они просто принимают. Эти нормы устанавливает социум. Если не будет возможности, где это посмотреть, где почерпнуть такие идеи, то их будет меньше однозначно»

Определять игры, которые следует убрать из доступа, может только комиссия из профессионалов, знающих эту сферу и разбирающихся в ней, уверен заместитель председателя региональной федерации киберспорта Давид Мошура. Запрещать все подряд неправильно.

Фото: Давид Мошура / «ВКонтакте»

«На мой взгляд, нужно собирать серьезных людей, которые именно разбираются в играх, геймплее и так далее. Если просто наобум смотреть игры - в какой-то игре выскочил мат или ещё что-то – это будет не очень умно. Если собрать серьезную комиссию, где будут находиться люди наподобие меня, из Федерации компьютерного спорта России, то они будут разбирать более профессионально. И тогда – почему нет? Возможно, какие-то моменты будут фикситься, убираться и будет только лучше. Надо очень скрупулезно к этому вопросу подходить. Там все подряд не запретишь. Я смотрел, какие они игры вносили. Там 90% просто так, наобум, были добавлены. Ограничения по возрасту – это уже на родителей больше уходит уклон. Они тоже должны следить за этим движением. На дисках и в играх везде указываются специальные значки, которые показывают, что есть жестокость, 18+, и так далее. Если к ребенку эта игра попадает, и он свободно владеет компьютером и садится, играет – тут только родители могут запретить. Никакие ограничения не помогут».

По рекомендации комитета Госдумы по информполитике Дума все же отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. В третьем чтении был принят законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ и «нетрадиционных сексуальных установок», в котором уже заложена ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх. Выносить этот пункт отдельной поправкой не имеет смысла.

А бороться с популярными жанрами практически невозможно. Это равносильно тому, чтобы биться об стену. К тому же часть видеоигр производят российские компании. Поэтому искусственные ограничения нанесут ущерб игровой индустрии, могут привести к очередному оттоку востребованных IT-специалистов.

Анастасия Сливинская