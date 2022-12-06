Общество

Власти попросили россиян выбрать меры поддержки рождаемости

На портале госуслуг появился опрос, посвященный мерам поддержки семей с детьми. Россиянам предложили высказать мнение об уже действующей системе стимулирования рождаемости (как на федеральном, так и на региональном уровнях), а также о потенциальных нововведениях в этой сфере.

К последним относятся такие меры, как, например, увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам, сообщает РБК.

Предполагается, что результаты исследования будут использованы для совершенствования социальной политики, следует из его описания на «Госуслугах». Опрос проводится в рамках межведомственного проекта «Повышение рождаемости», рассказали РБК в Минтруде.

Анкету разработали Аналитический центр при правительстве и Минтруд. «В опрос были включены как действующие меры, так и те, которые предлагали общественные организации, представители родительского сообщества», — указали в ведомстве. Исследование проходит в 85 регионах России, сообщили в Минцифры. Опрос проводится до 1 февраля 2023 года.

Какие новые меры фигурируют в опросе: