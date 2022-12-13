Общество

Псковичей приглашают на курсы по оказанию первой медицинской помощи

Партия «Единая Россия» совместно с обществом специалистов медицинского образования в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» начала реализацию учебной программы «Общий уход за пострадавшими (ранеными)». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Данный курс рассчитан для желающих попробовать себя в роли волонтёров, а также для лиц, уже имеющих опыт волонтёрской работы. Обучение будет организовано на базе Псковского медицинского колледжа.

В рамках курса слушатели получат знания по уходу за пострадавшими и ранеными, оказанию им первой помощи.

Занятия пройдут 14, 16, 19 и 21 декабря в 15:15 и будут идти 4 академических часа в день. По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца. О начале занятий во второй и последующих группах будет сообщено дополнительно.

Желающие пройти обучение могут обращаться в Псковское городское отделение партии (Псков, улица Гоголя, д. 9, 8-921-110-15-73).