Общество

«Добрячить» вместе: как псковские волонтеры помогают особенным детям

В последние годы волонтерство стало все более популярным (в хорошем смысле слова) явлением жизни псковичей. Особое место в этой системе занимают социальные волонтеры. Они призваны помогать тем, кто не может защитить себя сам — детям, старикам и особенным людям.

Фото: pexels.com

Объединение социальных волонтеров «Клуб Добряков» в Пскове на протяжении уже 3 лет ежедневно трудится для помощи детям с ОВЗ и их родителям. Чем особенные родители с удовольствием помогают друг другу? Как маме особенного ребенка не потерять в себе красивую женщину? Об этом и многом другом в рамках проекта «Я - волонтер» корреспонденту «МК в Пскове» рассказала координатор псковского отделения фонда «Клуб Добряков» Екатерина Сычева. Подробности здесь>>>