Общество

Нарколог развеял миф о пользе одного бокала красного вина в день

Миф о пользе одного бокала красного вина в день развеял главный врач клиники доктора Исаева врач-нарколог Даниил Петров. Он заявил, что любые алкогольные напитки вредны для организма человека.

«Производители красного вина утверждают, что оно обладает антиоксидантными свойствами, замедляет старение, предотвращает рак. Однако это все лишь маркетинговый ход», - цитирует специалиста «Мослента».

Антиоксиданты очень летучие и в 90% случаев исчезают после нескольких месяцев выдержки. Они содержатся только в молодом и еще кислом вине, которое пить не принято. Чем дольше вино хранится, тем меньше в нем антиоксидантов. В настоящем выдержанном вине их и вовсе уже практически не содержится, продолжил врач. Петров предупредил, что употреблять такой вид алкоголя можно не более 100 миллилитров два раза в неделю.