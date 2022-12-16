Общество

Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости гриппом в России после новогодних праздников

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России пойдет на спад после новогодних праздников. Такое мнение в воскресенье ТАСС высказал научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова» Виталий Зверев.

Чтобы защитить себя от заражения гриппом и ОРВИ в новогодние каникулы, россиянам не стоит собираться большими группами, отметил эксперт. Он пояснил, что все респираторные заболевания передаются во время пребывания на мероприятиях с большим числом людей.

«Новый год всегда считался семейным праздником. Рекомендую провести его дома, в кругу семьи. Заняться своими делами, заняться здоровьем, делать зарядку. Когда есть свободные дни, можно, что называется, заняться собой», - сказал он.

В пресс-службе Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6%. Среди штаммов преобладает A(H1N1)2009 или свиной грипп, выявленный в 82 субъектах РФ.