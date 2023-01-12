Общество

Место для крещенских купаний определили в Новоржевском районе

Место для крещенских купаний определили в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото: администрация Новоржевского района

«18 января, в канун праздника Крещения Господня, будет организовано крещенское купание. Купание будет проводиться в искусственном открытом бассейне – купели Святого источника возле деревни Боровичи (Новоржевская волость). Начало службы освящения в 18:30», - рассказали в администрации.

Для желающих принять участие в мероприятии будет организован подвоз. Время отправления в 18:00 от автостоянки возле магазина «Магнит».