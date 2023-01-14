Общество

День образования Следственного комитета России отмечается 15 января

День образования Следственного комитета РФ отмечается сегодня, 15 января. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года, вступил в силу 15 января 2011 года.

Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры создаст необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов. Идея была не нова: впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Петр I. Император осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство, пишет calend.ru.

В 1713 году в России появились первые специализированные следственные органы. Ими стали майорские следственные канцелярии, которые подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее опасных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество. Следственные органы, зависимые только от императора, могли оставаться беспристрастными и объективными даже в отношении высокопоставленных должностных лиц. Так, в начале XVIII века внимание следственных канцелярий привлекли 11 из 23 российских сенаторов.

Впрочем, сразу же после смерти Петра I независимые следственные органы упразднили, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру досудебного производства. С 1723 до 1860 года расследованием преступлений занимались неспециализированные органы: полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земские суды, управы благочиния. Так в России сложилась административная модель организации следственного аппарата.

В XIX веке стали понятны недостатки такой системы, главным из которых стал рост коррупции. В ходе судебной реформы 1860 года Александр II попытался найти новые способы организации предварительного следствия, однако возврат к петровской модели даже не рассматривался. В итоге было принято решение вывести следственные органы из состава полиции и передать их судам. В этот период в 44 губерниях страны появилось 993 судебных следователя. Судебная модель, заложенная Александром II, позже легла в основу системы военных следователей, которые состояли при военно-окружных судах.

После революции 1917 года следственные подразделения появились практически при всех правоохранительных органах. Это было связано с желанием новой власти сделать юстицию одним из инструментов классовой борьбы.

В 1927 году в Московской губернии судебных следователей перевели в органы прокуратуры. Эксперимент был признан успешным, и в 1928 году коллегия Наркомата юстиции постановила передать следственный аппарат в полное распоряжение прокуратуры. А в 1929 году и военные следователи перешли в подчинение военной прокуратуры. В 1938–1939 годах следственные подразделения были учреждены также в органах госбезопасности и милиции, подведомственных в то время НКВД СССР. В 1963 году следственные органы появились и в Министерстве охраны общественного порядка (позже оно стало Министерством внутренних дел).

В 2007 году Следственный комитет при прокуратуре РФ стал относительно самостоятельным ведомством, однако все еще входил в систему органов прокуратуры. Закон 2011 года вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Этот документ установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства.

В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации (СК России) не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Он является федеральным государственным органом в стране, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, что празднование профессионального праздника — Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации — установлено на 25 июля.