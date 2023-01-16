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Врач предостерег беременных от купания в проруби

Купание беременной женщины в проруби может вызвать преждевременные роды, кроме того не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям и детям. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в преддверии крещенских купаний.

Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

«У здоровых людей, особенно у тех, которые системно занимаются закаливанием, сосуды натренированы, и они справляются со стрессом, который происходит при купании в ледяной воде, и даже получают от него пользу... У беременных стресс может спровоцировать преждевременные роды и другие осложнения. Возможно, есть исключения, если женщина и до беременности длительно занималась закаливанием. Но риск все равно остается», - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Врач отметил, что также не рекомендуется окунаться в холодную воду пожилым людям, так как их организм ослаблен хроническими болезнями и такая нагрузка может спровоцировать обострения.

«У детей организм еще не окреп, кроме того, тонкий подкожно-жировой слой не способен защитить их от переохлаждения. Поэтому это можно делать не раньше шести лет, если ребенок подготовлен закаливающими процедурами, не имеет хронических заболеваний и под пристальным наблюдением родителей», - подчеркнул Тяжельников.

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Также Тяжельников добавил, что людям, недавно переболевшим, купаться в Крещение категорически не рекомендуется в силу того, что организм обессилен борьбой с инфекцией, а иммунитет снижен.

«Интоксикация во время болезни дала значительную нагрузку на сердце, сосуды и другие органы и системы. Стресс, который происходит с при резком и значительном перепаде температур при погружении в ледяную воду, может оказаться очень опасным для ослабленного организма», - пояснил врач.