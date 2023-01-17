Общество

Минздрав призвал страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями россиян отказаться от Крещенских купаний

Министерство здравоохранения России призвало россиян, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, отказаться от купаний в проруби на Крещение Господне, поскольку это кратковременный стресс для организма, который может спровоцировать обострение заболеваний. Речь идёт о гипертонии, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма. Не рекомендуется нырять в прорубь и тем, кто перенёс инфаркт миокарда.

«При нырянии в прорубь кратковременный стресс может с высокой вероятностью привести к обострению заболевания с развитием таких тяжелых осложнений, как инфаркт миокарда, гипертонический криз или срыв сердечного ритма», - уточняет пресс-служба ведомства.

Принять участие в обряде можно, умывшись в проруби, но никак не погружаясь в воду целиком. Также в Минздраве категорически заявили, что купания в проруби противопоказаны детям в возрасте до семи лет. Детей постарше нужно закаливать не менее года, чтобы они смогли принять участие в Крещенских купаниях, пишет RuNews24.

«Резкое погружение неподготовленного ребенка в ледяную воду проруби может вызвать в том числе паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания», - пояснили в Минздраве РФ.