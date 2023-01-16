Общество

Эксперты позитивно оценили результаты работы Сбера в 2022 году

Сбер представил сокращенную отчетность по российским стандартам бухучета (РСБУ) за декабрь и весь 2022 год. Чистая прибыль банка в прошлом месяце подскочила на 40,1% по сравнению с данными за декабрь 2021 года — до 125,5 млрд рублей, а за январь-декабрь составила 300,2 млрд рублей. Чистый процентный доход в декабре увеличился на 19,5% до 176,5 млрд рублей, за весь год – на 5,2% до 1,70 трлн рублей. Чистый комиссионный доход поднялся на 16,7% до 67,5 млрд рублей в ноябре и на 6,2% до 614,8 млрд рублей по итогам всего прошлого года.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты назвали результаты положительными и оптимистичными не только для самого Сбербанка, но и для всего банковского сектора, драйвером роста которого и станет крупнейший банк страны.

Показал хороший рост

«Сбербанк представил позитивные операционные результаты, они оказались в рамках ожиданий. Последние два месяца банк устойчиво генерирует прибыль (124,7 млрд рублей в ноябре и 125,5 млрд рублей в декабре). Чистый процентный доход в декабре вырос на 10,9% м/м до 176,5 млрд рублей, чистый комиссионный доход вырос на 18% м/м до 67 млрд рублей. Драйвером роста доходов стали ипотечное и прочее розничное кредитование, а также увеличение платежных оборотов. Операционные расходы до резервов ожидаемо выросли в декабре (+25% м/м), но по итогам года они оказались на 5% ниже за счет программы по повышению эффективности», — считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

По словам старшего аналитика BCS Global Markets Елены Царевой, в целом 2022 год был очень сложный, и результаты по году у Сбербанка она называет хорошими — банк показал существенную прибыль.

«Сбербанк в конце года показал очень хороший рост доходов. Декабрь был очень сильный, тем более конец года был поддержан стоимостью риска. Плюс нам нравится, что по итогам года есть снижение операционных расходов», — пояснила она.

Устойчивость трендов

Как отмечает старший аналитик Альфа Банк Евгений Кипнис, финансовые результаты Сбербанка превзошли ожидания рынка.

«Со второго полугодия Сбербанк вернулся к прибыли — что мы и наблюдаем на текущий момент. Показатель декабря по чистой прибыли подтверждает устойчивость трендов, которые мы видели в октябре и ноябре. Мы ожидали, что в декабре прибыль у Сбербанка будет меньше, потому что традиционно база расходов в конце года выше. Но в декабре Сбербанку удалось показать прибыль даже чуть выше уровня ноября за счет более низких резервов. В целом отчетность оцениваю позитивно и по кварталу, и по году, исходя из текущей реальности», — комментирует Кипнис.

Особо эксперты подчеркивают, что финансовые результаты достигнуты без использования послаблений Банка России, в том числе, таких, как разрешение не учитывать негативную переоценку ценных бумаг и курсовые разницы.

И хотя, как добавляет Ващенко, новость не стала драйвером роста, акции корректируются сегодня, растеряли весть рост за вчерашний день. Однако, по словам эксперта, это можно списать на то, что игроки фиксируют прибыль после нескольких дней роста, и что сегодня большинство ликвидных бумаг демонстрируют негативную динамику.

«Также торговый день на бирже еще только начался, и нет уверенности, что день закроется на отрицательной территории. С технической точки зрения, в акциях Сбербанка сохраняется восходящий тренд, начавшийся на прошлой неделе. Котировки до конца месяца могут вырасти в диапазон 175-200», — поясняет Ващенко.

По словам директора Группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирины Носовой, ожидания АКРА в отношении укрепления позиций Сбербанка по сравнению с результатами сложного для банковской системы 1-го полугодия 2022 года оправдались.

«Выход Сбербанка на положительный финансовый результат по итогам 2022 года послужит основным источником прибыли всего банковского сектора в целом», — заключила она.