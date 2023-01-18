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Общество

Карантин по бешенству сняли в невельском доме

18.01.2023 17:59|ПсковКомментариев: 0

Карантин по бешенству сняли с территории эпизоотического очага – территории дома №94 на улице Горького в Невеле и территории неблагополучного пункта, сообщает официальный Telegram-канал правительства Псковской области.

«Здесь были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проведена вакцинация животных, дезинфекция очага, подворовые обходы населения с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства», – отметили в правительстве.

По состоянию на 18 января активным на территории региона остаётся 1 очаг по бешенству, он находится в Печорском районе.

Теги: #карантин #бешенство
Источник: Псковская Лента Новостей
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