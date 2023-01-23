Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?

В России хотят запретить деятельность коллекторов. В Госдуму уже внесли соответствующий законопроект. Мы вышли на улицы города и спросили у псковичей их мнение по этому вопросу.