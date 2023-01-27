Общество

Ещё 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 139 раз, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли два пациента, всего – 124 001. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1961 житель региона.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: