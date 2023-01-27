Ещё 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 139 раз, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли два пациента, всего – 124 001. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1961 житель региона.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –41350/7
- Великие Луки –18287/0
- Бежаницкий район –1628/0
- Великолукский район –2860/0
- Гдовский район –2260/0
- Дедовичский район –3111/0
- Дновский район –1025/1
- Красногородский район –1146/0
- Куньинский район –1073/0
- Локнянский район –1226/2
- Невельский район –5679/0
- Новоржевский район –1355/0
- Новосокольнический район –3314/0
- Опочецкий район –3854/0
- Островский район –6105/0
- Палкинский район –1283/0
- Печорский район –2995/0
- Плюсский район –1990/0
- Порховский район –4573/0
- Псковский район –9733/0
- Пустошкинский район –1603/2
- Пушкиногорский район –1819/0
- Пыталовский район –1927/0
- Себежский район –3018/0
- Стругокрасненский район –2130/0
- Усвятский район –749/0
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