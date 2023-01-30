Общество

Вирусологи заявили о возможном «начале конца» пандемии COVID-19

Ситуация с COVID-19 до сих пор остается пандемичной — к такому выводу пришла ВОЗ по результатам заседания профильной комиссии 27 января. Итоги обсуждения организация обнародовала в понедельник, 30 января.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавирусной инфекции все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Впрочем, он отметил, что сейчас она «гораздо лучше», чем это было год назад, в период распространения штамма «Омикрон». В то же время он охарактеризовала нынешний этап как переходный, сообщают «Известия».

То, что ВОЗ оставил за ковидом статус пандемии, значит, что заболеваемость по-прежнему охватывает более половины стран в мире, рассказал «Известиям» завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Патогенность ковида уменьшается, но смертность от него все еще выше, чем от вируса гриппа, и это значит, что рубикон эпидемии не пройден, считает он.

«Летальность от обычного гриппа — 0,05%, от ковида — 0,2-0,4%, то есть пока еще примерно в четыре раза больше», — констатировал ученый.

Заявление ВОЗ может говорить о начале завершения пандемии, сказал «Известиям» вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Тем не менее, заболеваемость и смертность все еще значительные, и это продолжает оказывать влияние на нашу повседневную жизнь, добавил он.

За три года в мире, по данным Института Джона Хопкинса, зарегистрировали более 670 млн заболевших COVID-19, вирус унес почти 7 млн жизней. В России, согласно данным оперативного штаба по корнавирусу, было диагностировано почти 22 млн случая, более 395 тыс. человек умерли. В течении последних трех месяцев заболеваемость COVID-19 в России находится на уровне 4-7 тыс. заболевших в сутки.