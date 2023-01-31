Общество

В России предлагают штрафовать за выброс окурков в неположенных местах

Ненормально выбрасывать в неположенных местах любой мусор, а не только крупные отходы, поэтому штрафовать нужно и за такое обращение с окурками. Такой позицией председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных поделился 31 января в пресс-центре «Парламентской газеты».

Ранее в России начали действовать нормы КоАП, в соответствии с которыми за выброшенный из машины мусор могут оштрафовать на основе записей с камер видеонаблюдения. Сенатор рассказал, что к нему обращались с вопросами, будут ли по новым правилам выставлять штрафы за выкинутую из машины сигарету.

Сегодня, пояснил он, система технически не может выполнить такую задачу, так как в ней не предусмотрен автоматический режим — лесник, к примеру, видит мусор, затем отсматривает запись с камеры и понимает, откуда он там появился.

«Соответственно, рисков, что будут приходить штрафы москвичам, жителям Подмосковья и [всей] нашей страны за выкинутую сигарету из машины, нет. Но я все-таки считаю, что нам пора и об этом задуматься», — поделился мнением парламентарий. Нужно понять, что ненормально выбрасывать таким образом что угодно, добавил он.

Поэтому пока что закон направлен только на злостных нарушителей, но в дальнейшем система должна будет дорабатываться, уверен Двойных. При этом подавляющее большинство жителей нашей страны уже сейчас ответственно относятся к чистоте природы, заметил политик.