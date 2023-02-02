Общество

Компания «Монолит» безвозмездно залила фундамент для строящегося дома псковского зооприюта

Строительная компания ООО «Монолит» безвозмездно залила фундамент для нового дома псковского приюта для бездомных животных «Лесопилка». Об этом сообщается в группе приюта «Зоозащита. Им нужна помощь!» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Зоозащита. Им нужна помощь!» / «ВКонтакте»

Напомним, в 2022 году зоозащитная организация получила от правительства региона из областного бюджета субсидию на реализацию социального проекта «Современный приют для безнадзорных животных в Пскове» на территории, выделенной для строительства приюта (улица Ленинградская).

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«Мы продолжаем монтаж инженерно-хозяйственного блока на нашем новом участке. Сегодня прошли серьезный этап: заливку монолитной фундаментной плиты. Так как бюджет крайне ограничен, за бетоном обратились на завод "Монолит". Каково же было наше удивление, когда Олег Михайлович Брячак (представитель компании ООО "Монолит", депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – ред.) сразу дал ответ: "Благое дело! Всё решим!". Плита залита, дело сделано», – рассказали в приюте.



Волонтёры организации поблагодарили строительную компанию за благотворительную помощь в реализации социального проекта.



«Отличный пример объединения в реализации проекта НКО и бизнеса. Пример взаимодействия волонтёров и депутата! И пусть до момента начала работы нового приюта не близко, с такой поддержкой мы видим светлый горизонт», – добавили в «Лесопилке».