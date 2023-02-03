Общество

Про какие праздники супругам в России забывать опасно, выяснили аналитики

В числе главных праздников, о которых супругам забывать не следует, — день рождения второй половины, день свадьбы, 23 Февраля и 8 Марта. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, состоящих в браке.

Мужчины слегка недооценивают обиду жен на отсутствие поздравления в день свадьбы: сильный пол чаще считает, что 8 Марта главнее. В том, что супруга расстроится, не получив знаков внимания в день бракосочетания, уверены 19%, во Всемирный женский день — 20%. Для представительниц слабого пола все же важнее дата вступления в брак, чем 8 Марта: отсутствие поздравлений от мужа обидит 16 и 15% соответственно.

Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей таких праздников, как Новый год и 23 Февраля. В том, что их мужчинам будет обидно остаться без поздравлений, уверены 7 и 10% соответственно. Среди мужей эти даты упомянули всего по 4%.

В то же время жены напрасно обходят вниманием День святого Валентина, они считают, что для мужчин этот праздник является незначительным, в то время как 4% мужей ждут поздравлений 14 февраля.

Хуже, чем забыть про день рождения второй половины, ничего быть не может: с этим согласны и мужчины, и женщины (57 и 51% соответственно).

Жены вообще более обидчивы в вопросах памятных дат, и мужья прекрасно знают это. 31% женщин уверяет, что не будет сердиться на забывчивость мужа. На самом же деле, в отсутствии претензий и обид со стороны супруги убеждены лишь 18% мужчин.