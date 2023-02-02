Общество

«Кракен» имеет способность обходить барьер иммунной защиты – Роспотребнадзор

Иммунная система человека не может противостоять новому штамму коронавируса «Кракен». Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Однако россиян заверяют, что нет поводов для беспокойства, так как вероятность активного распространения этого подвида COVID-19 маловероятна. В ведомстве лишь подчеркнули, что подвариант XBB 1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Отметим, что в России зафиксировали второй случай заражения подвидом «Кракен». Заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме.