Общество

Производство лифтов в России сократилось почти на треть

Резкое снижение в прошлом году темпов строительства жилья и коммерческой недвижимости привело к падению производства лифтов в России на треть. В свою очередь, региональные власти сократили закупки такого оборудования из-за роста цен на него и уменьшения объемов финансирования. Эксперты не рассчитывают на изменение ситуации в этом году. К докризисным показателям отрасль сможет вернуться в лучшем случае не раньше 2024 года.

В 2022 году в России производство лифтов снизилось на 30% год к году, до 21,6 тыс. штук, а эскалаторов выпущено всего девять единиц, что на 65% меньше, чем в 2021 году, следует из оперативных данных Росстата. Самое серьезное сокращение — на 84% — зафиксировано на Дальнем Востоке, в Сибири — на 47%, на Северо-Западе страны — на 44%, в Центральной части — на 27%, на Северном Кавказе — на 25%, в Поволжье — на 14%. Только на Урале отмечен рост производства в три раза, сообщает «Коммерсантъ».

В первой половине 2022 года падение объемов производства лифтов оказалось более значительным — на 40% год к году. Тогда на работу предприятий повлияла негативная ситуация в экономике, в том числе в стройиндустрии, поясняет директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. По ее словам, старт некоторых девелоперских проектов был отложен, но уже во второй половине 2022 года ситуация стала несколько меняться.

Еще одной причиной снижения объемов производства гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов называет сокращение финансирования региональных программ по замене устаревших и аварийных лифтов. По его данным, в 2022 году властями регионов закуплено 14 тыс. лифтов, что на 20% меньше год к году. Это произошло в том числе из-за роста цен на продукцию. Эксперт «НЭО Центра» Сергей Нецветаев напоминает, что в 2022 году российские лифты подорожали на 30–50% из-за перестройки логистических цепочек для закупки импортных комплектующих.