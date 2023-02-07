Общество

Единый тест на выявление коронавируса и гриппа появится в России

В России появится единый тест, который может выявить сразу восемь вирусов, в том числе коронавирус и вирус гриппа.

Разработку представала компания «Система-биотех». На проведение теста нужно всего 30 минут. Мазок будут брать из ротоглотки или носоглотки. Как уверяют разработчики, точность теста составляет 97%, пишет RuNews24.

Основным достоинством своей разработки ученые называют отсутствие необходимости брать у пациента несколько мазков и делать восемь разных тестов. В результате врач быстрее определит, чем болен человек, и назначит соответствующее лечение. Это в свою очередь позволит снизить риск развития осложнений, считают создатели теста.