Общество

Михаил Ведерников передал гуманитарную помощь жителям Сирии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал гуманитарную помощь жителям Сирии, которые пострадали от землетрясения.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Катастрофа унесла жизни более 9 тысяч сирийцев, и ещё 7 тысяч получили ранения. Учитывая наши связи с этой страной и её последовательную, системную поддержку России во всех внешнеполитических вопросах, мы не могли остаться в стороне. Закупил медикаменты, катетеры, бинты, детское питание, предметы личной гигиены, одеяла, подушки, консервы и детские принадлежности», – отметил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал желающих сказать помощь пострадавшим, обращаться в пункты сбора на площадках штабов #МЫВМЕСТЕ. Адрес в Пскове: улица Конная, дом № 2. Особенно востребованы медикаменты, в том числе хирургические нитки различных размеров, перевязочные материалы, стерильные перчатки.

«Спасибо всем, кто в это непростое время находит возможности помогать людям, оставшимся без крова, потерявшим родных и близких. Чужой беды не бывает», – добавил Михаил Ведерников.