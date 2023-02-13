Общество

О росте заболеваемости коронавирусом на 30% предупредил Роспотребнадзор

В России растет число больных коронавирусом и гриппом. За неделю выявлено 78,8 тысячи случаев заболевания COVID-19.

За последнюю неделю выявлено на 30% больше больных, чем неделей ранее. В результате число новых больных превысило 78,8 тысячи человек. В большинстве случаев у больных диагностируют мутировавшие варианты «омикрона», пишет RuNews24.

Вместе с тем на 5% увеличилось число зараженных гриппом и ОРВИ, достигнув более миллиона случаев. В 53% случаев у зараженных выявили грипп, уточнили в ведомстве.

Кроме того, лабораторные исследования выявляют среди респираторных инфекций негриппозной этиологии РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.