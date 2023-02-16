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Общество

В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики

17.02.2023 12:28|ПсковКомментариев: 1

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что считает необходимым систематически тестировать чиновников на наркотики, используя образцы волос.

«Выступаю за систематическое тестирование наших чиновников на предмет потребления наркотиков. В такое ответственное для страны время у всех госслужащих должна быть ясность ума», - цитирует его РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что тестировать нужно «всех чиновников» - депутатов, сенаторов, федеральных министров и тех, кто имеет доступ к гостайне.

Для более точных данных Хамзаев предложил использовать образцы волос, поскольку в них «информация об употребленных наркотиках хранится дольше».

Источник: Псковская Лента Новостей
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