Общество

Пациентов с инфекционными заболеваниями внесут в реестр

Для персонифицированного учета людей с инфекционными заболеваниями и своевременного оказания им медпомощи в России создадут федеральный регистр таких пациентов. Проект постановления Правительства, утверждающий правила его ведения, опубликовали 17 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления правительства, утверждающий правила ведения федерального регистра, опубликовали 17 февраля на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 14 марта. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать в течение 6 лет. Кто попадет в этот регистр, зачем он нужен и будет ли информация в нем защищена, разбиралась «Парламентская газета».

Сами правила ведения федерального регистра «Инфекционные заболевания» сформулировал Минздрав — документ опубликовали в декабре прошлого года. Как сказано в пояснительной записке к документу, регистр позволит собирать, обрабатывать и обобщать информацию о зараженных россиянах. В ведомстве уточнили, что ее будут использовать «для оказания доступной медпомощи, анализа соблюдения медорганизациями порядков и стандартов оказания медицинской помощи и применения клинических рекомендаций».

Регистр позволит формировать экстренные извещения о выявленных случаях инфекционных заболеваний для межведомственного взаимодействия уполномоченных органов.

«На мой взгляд, принятие такого регистра может считаться одним из направлений реализации федеральной программы «Санитарный щит. Это позволит на основе экстренных извещений и выявления случаев инфекционных заболеваний принимать своевременные решения о противоэпидемических мероприятиях — предупреждению распространения инфекций на территории нашей страны», — считает заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

Депутат также отметила, что любой регистр дает возможность повысить качество обеспечения пациентов лекарствами, а также эффективнее контролировать соблюдение медорганизациями клинических рекомендаций и стандартов оказания медпомощи.

Вести регистр будет Минздрав, а направлять информацию для него — медицинские организации, Федеральная налоговая служба, МВД, Роспотребнадзор, ФОМС, а также Фонд пенсионного и социального страхования. В перечне заболеваний, при которых будут подавать экстренные извещения, — 282 позиции. Среди них — лямблиоз и вирусные энтериты, дифтерия, скарлатина, корь, клещевой энцефалит, грипп и COVID-19, холера, брюшной тиф, ботулизм, туберкулез, столбняк, коклюш, ветряная оспа, острые и хронические гепатиты и множество других. Помимо экстренного извещения об инфекционных больных, с помощью регистра планируют информировать медорганизации о маршрутизации пациентов, формировать списки по отдельным нозологиям и сведения о вакцинации. В документе определили и сроки внесения информации в регистр. Так, например, результаты лабораторных исследований необходимо представить в течение двух часов с момента их получения.

Пользоваться регистром будут Минздрав, Минцифры, Роспотребнадзор, ФСИН, федеральный и территориальные ФОМС, региональные департаменты здравоохранения и медицинские организации. Предоставлять им доступ к информации планируют, используя единую систему идентификации и аутентификации, «на основе принципов обеспечения достоверности, актуальности и конфиденциальности такой информации».

Создание федерального регистра чрезвычайно важно с точки зрения лечения инфекционных заболеваний, формирования бюджетов, координации медицинской помощи и межведомственного взаимодействия, считает доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Однако при этом необходимо тщательно проработать вопрос защиты такой информации от тех, кому она не предназначена, подчеркнул депутат.

«Любой регистр подразумевает защиту прав граждан при обработке их персональных данных. Я думаю, что конфиденциальности такой информации уделят особое внимание. Специалисты, безусловно, этот вопрос проработают», — уточнил Фаррахов.