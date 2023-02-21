Общество

Отцы смогут направлять маткапитал на накопительную пенсию

Правительство РФ поддержало законопроект о праве отцов на получение накопительной пенсии за счет маткапитала. Это следует из проекта заключения кабмина. Сейчас они не могут использовать средства на эти цели, как матери.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что «предлагаемые законопроектом изменения приравняют мужчин (отцов) ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии».

«Сегодня закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла или лишена родительских прав, или если, например, мужчина один усыновил ребенка», — сказала одна из разработчиков законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Фактически отец получает все те же возможности для использования средств, сказала она. К ним относятся улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячная выплата, помощь детям с инвалидностью и формирование накопительной пенсии мамы. Но сегодня из-за того, что последний вариант называется пенсией матери, отцы не могут воспользоваться этим правом, подчеркнула Буцкая. Логично им его вернуть, сказала депутат.

«Законопроект имеет важное символическое значение, подчеркивая равенство мужчины и женщины в воспитании детей, установленное Конституцией, и получении господдержки», — добавил член президиума «Союза отцов», эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.